«Локомотив» и «Эстерсунд» забили шесть голов на двоих

сыграл вничью св товарищеском матче на зимнем сборе.

Встреча, которая прошла в испанской Марбелье, завершилась со счетом 3:3.

Уже на 17-й минуте Мануэл Фернандеш вывел «железнодорожников» вперед, а за четыре минуты до перерыва Антон Миранчук удвоил преимущество московской команды.

На 49-й минуте Джейми Хопкатт сократил отставание «Эстерсунда», однако спустя десять минут Алексей Миранчук вернул «Локо» перевес в два мяча.

И все же шведам удалось уйти от поражения благодаря дублю Самана Годдоса, который забил на 68-й и 80-й минутах.

Ранее «Локомотив» проиграл «Люцерну» (0:3) и сыграл вничью с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1).