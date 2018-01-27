«Динамо» рассчитывает на обещанные банком 600 млн рублей

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо»сообщил, что ФК «Динамо» намерен получить обещанные банком ВТБ 600 миллионов рублей.

В конце декабря 2016 года было объявлено, что ВТБ за символический один рубль продал контрольный пакет акций ФК Центральному совету общества «Динамо». По условиям соглашения, банк до декабря 2019 будет выделять обществу финансовую помощь на общую сумму в 10,62 миллиарда рублей. Позднее генеральный директор клуба Евгений Муравьев рассказал, что при передаче акций банк дал устное обещание выделить 600 миллионов рублей на погашение задолженностей перед футболистами команды.

Во вторник глава ВТБ Андрей Костин, отвечая на вопрос об обещанной сумме, заявил, что «ассоциация с клубом пока не приносит банку ничего хорошего».

«Долги перед футболистами погасили за счет внутренних ресурсов и оптимизации расходов. Что касается обещанных ВТБ 600 миллионов, эти средства пока не перечислены, но вопрос находится в стадии проработки, надеемся на его положительное решение.

Легко ничего не дается – внешне "легкие" достижения основаны на предварительной серьезной проработке, а вопрос, который идет тяжело, может в итоге уйти вообще в другую плоскость. Если говорить предметно, то вот, например, решение о том, чтобы футбольный клуб полностью перешел в собственность общества, было тяжелым в том смысле, что несло за собой серьезные экономические последствия, над которыми весь год работали и менеджмент клуба, и менеджмент общества. Тем не менее, нам удалось решить вопрос по текущей и прошлой задолженностям клуба. Сегодня у клуба нет долгов», – цитирует ТАСС Стржалковского.

«Клуб уже объявил о некоторых интересных трансферах, надеюсь, что эти шаги принесут хорошие результаты. Ситуация с финансированием сегодня стабильная и вполне адекватная задачам, которые поставлены, задачи реальные и как минимум посильные. Бюджет на год утвержден советом директоров клуба, конкретную сумму раскрыть не готов, но могу сказать, что это бюджет, который должен позволить выступить достойно», — добавил функционер.