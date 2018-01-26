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    Сборная Испании может провести товарищеский матч с Тунисом в Краснодаре

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    Хулен Лопетеги
    На фото:Хулен Лопетеги
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    Сборная Испании определилась с соперниками по контрольным матчам в преддверии ЧМ-2018.

    23 марта пиренейцы встретятся в Дюссельдорфе с Германией, а 27-го числа примут в Мадриде сборную Аргентины.

    3 июня Испания проведет домашний спарринг со Швейцарией (место проведения уточняется), а 9-го сыграет в России с Тунисом. По данным Marca встреча может пройти в Краснодаре.

    На ЧМ-2018 команда Хулена Лопетеги попала в одну группу с Португалией, Марокко и Ираном. Во время турнира сборная Испании будет базироваться в Краснодаре.

    Сборная Испании, которая будет базироваться на базе академии ФК «Краснодар», планирует вылететь в Россию 5 июня.

    На ЧМ-2018 «фурия» сыграет в группе В с Португалией, Марокко и Ираном. Тунис выступит в квартете G c Англией, Бельгией и Панамой.

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