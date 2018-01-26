Сборная Испании может провести товарищеский матч с Тунисом в Краснодаре

Сборнаяопределилась с соперниками по контрольным матчам в преддверии ЧМ-2018.

23 марта пиренейцы встретятся в Дюссельдорфе с Германией, а 27-го числа примут в Мадриде сборную Аргентины.

3 июня Испания проведет домашний спарринг со Швейцарией (место проведения уточняется), а 9-го сыграет в России с Тунисом. По данным Marca встреча может пройти в Краснодаре.

На ЧМ-2018 команда Хулена Лопетеги попала в одну группу с Португалией, Марокко и Ираном. Во время турнира сборная Испании будет базироваться в Краснодаре.

Сборная Испании, которая будет базироваться на базе академии ФК «Краснодар», планирует вылететь в Россию 5 июня.

На ЧМ-2018 «фурия» сыграет в группе В с Португалией, Марокко и Ираном. Тунис выступит в квартете G c Англией, Бельгией и Панамой.