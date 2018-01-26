Помощник Черчесова в Испании наблюдает за тренировками россиян

Помощник главного тренер сборной России Станислава Черчесоваприбыл в Испанию для наблюдения за потенциальными кандидатами в национальную команду.

Он рассказал о ближайших планах и сообщил, что сам Черчесов отправился в Турцию.

«Мы прилетели сегодня в Испанию, а главный тренер улетел в другую сторону. Он сейчас смотрит за клубами в Турции.

Практически сразу из аэропорта отправились в футбольный центр Марбельи на вечернюю тренировку "Спартака". А заодно понаблюдали за товарищеским матчем киевского "Динамо", которое тренирует мой давний друг Александр Хацкевич. Побеседовали.

Остаемся в Испании до 4 февраля включительно. Планируем ежедневно посещать тренировки, общаться с тренерскими штабами и с игроками. Посмотреть и за теми, кто привлекается в сборную, и за другими.

В прошлом году здесь тоже было много наших команд, все шли нам навстречу. Думаю, сейчас тоже не будет никаких проблем. Будем чередовать поездки к разным клубам. Не должны ничего упустить», — приводит слова Ромащенко «Спорт-Экспресс».