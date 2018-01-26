Манчини заявил, что прислушается к Путину

Главный тренер «Зенита»заявил, что клуб прислушивается к заявлению президента Россиии хотел бы подписать двух-трех российских футболистов.

«Что касается новых футболистов, то я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится. К тому же сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся», — цитирует Манчини сайт «Зенита».

«Дзюба и Шатов? Мне кажется, тут нечего прояснять. Мне задало вопрос руководство клуба по этому поводу, руководству клуба я все объяснил. В разговоре с президентом я полностью обосновал свою позицию. Я не обязан объясняться перед журналистами. Перед клубом — безусловно. Когда руководство задает мне вопросы, я объясняю почему решил так, а не иначе. Это техническое решение тренерского штаба», — добавил специалист.