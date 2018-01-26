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    Карпин: Смолов не затерялся бы ни в Англии, ни в Испании, ни в Германии

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    Валерий Карпин
    На фото:Валерий Карпин
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о том, стоит ли нападающему «Краснодара» Федору Смолову переходить в иностранный клуб.

    «Зависит от того, какие цели в своей карьере он преследует. Если хочет проверить себя в чемпионате, чей уровень выше российского, доказать самому себе, что способен на большее, то однозначно надо рисковать.

    Но при этом необходимо учитывать, какой клуб его приглашает. Думаю, Федор не затерялся бы ни в Англии, ни в Испании, ни в Германии.

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    Я ни секунды не сомневался, уезжая из "Спартака" в "Реал Сосьедад". Тогда были другие времена», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

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