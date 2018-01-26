Карпин: Смолов не затерялся бы ни в Англии, ни в Испании, ни в Германии

Главный тренер «Ростова»поделился мыслями о том, стоит ли нападающему «Краснодара»переходить в иностранный клуб.

«Зависит от того, какие цели в своей карьере он преследует. Если хочет проверить себя в чемпионате, чей уровень выше российского, доказать самому себе, что способен на большее, то однозначно надо рисковать.

Но при этом необходимо учитывать, какой клуб его приглашает. Думаю, Федор не затерялся бы ни в Англии, ни в Испании, ни в Германии.

"Севилья" включилась в борьбу за Смолова

Я ни секунды не сомневался, уезжая из "Спартака" в "Реал Сосьедад". Тогда были другие времена», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».