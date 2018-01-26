Лучший футболист Литвы перешел в «Динамо»

Московскоена своем официальном сайте объявило о подписании контракта с лучшим футболистом Литвы, полузащитником. Детали контракта не разглашаются.

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв прокомментировал переход Фёдора Черных.

«Приобретение Фёдора Черных позволяет нам решить сразу несколько задач. Во-первых, мы закрываем позиции, которые всё же считаются у нас проблемными. В первую очередь я говорю о флангах полузащиты, на обоих из которых наш новичок может сыграть. А, во-вторых, универсализм Фёдора поможет нам усилить конкуренцию в команде. Мы удовлетворены, что нам удалось подписать Черных, тем более мы были далеко не одни в стремлении сделать это. Работа по укреплению состава "Динамо" продолжается», — рассказал Муравьёв.

За клуб из Польши хавбек выступал с 2015 по 2018 год, приняв участие в 94 матчах и забив 21 мяч. В составе сборной Литвы Черных принял участие в 35 матчах, забив 8 мячей.