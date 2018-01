«МЮ» продлил контракт с Моуринью

объявил о продлении контракта с главным тренером команды

Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2020 года.

Напомним, что португалец возглавил клуб в мае 2016 года и заключил контракт на три года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

«Я горд быть тренером "Юнайтед". Благодарю владельцев клуба за признание моей тяжелой работы и преданности делу. Я рад, что они доверяют мне.

Я буду хорошим менеджером для великого будущего в обозримом будущем. Мы установили высокие стандарты – выиграли три трофея за сезон. Дальше мы будем стремиться к большему.

Мы создаем условия для успешного будущего клуба», – цитирует сайт «МЮ» Моуринью

We are delighted to announce Jose Mourinho has signed an extension to his contract with #MUFC.

Club statement: https://t.co/vbGhXWbjcA pic.twitter.com/PcprzUIYfI