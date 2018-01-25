Максимович прибыл на медосмотр в «Спартак»

Защитниквсё ближе к переходу в московский. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Накануне в СМИ появилась информация, что игрок в ближайшее время прибудет в Россию, а стороны планируют оформить сделку в течение 48 часов. Отмечалось, что «Спартак» арендует Максимовича на полгода без права выкупа.

До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за «Торино», «Црвену Звезду» и «Слободу». Максимович привлекается к играх за сборную Сербии с 2012 года. В 2017 году он провел в составе национальной команды 3 матча, получив 1 желтую и 1 красную карточки.

В нынешнем сезоне защитник принял участие всего в двух матчах итальянской Серии А, проведя на поле 95 минут.