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    Фурсенко: Манчини вносит большой вклад в российский футбол

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после контрольного матча с пражской «Славией» (5:1) отметил работу главного тренера команды Роберто Манчини.

    «Под нагрузками играть тяжело. Меня особенно радует молодежь, которая играет очень хорошо. Есть, кому заменить потом ветеранов.

    Команда очень эффективно работает на сборе. Вы сами видели – тренировки на загляденье. Очень много тактики. Буквально за руки водят молодых, показывают, что нужно делать.

    Трудно переоценить вклад, который Манчини уже сейчас вносит в российский футбол. Он меня все время пытается учить, что нужно как можно больше внимания уделять русским, что нашей команде нужно хорошо сыграть на чемпионате мира.

    Я так понимаю, что для него это приоритет номер один», — приводит слова Фурсенко «Спорт-Экспресс».

    Теперь на очереди чехи«Зенит» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января
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