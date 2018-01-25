Фурсенко: Манчини вносит большой вклад в российский футбол

«Под нагрузками играть тяжело. Меня особенно радует молодежь, которая играет очень хорошо. Есть, кому заменить потом ветеранов.
Команда очень эффективно работает на сборе. Вы сами видели – тренировки на загляденье. Очень много тактики. Буквально за руки водят молодых, показывают, что нужно делать.
Трудно переоценить вклад, который Манчини уже сейчас вносит в российский футбол. Он меня все время пытается учить, что нужно как можно больше внимания уделять русским, что нашей команде нужно хорошо сыграть на чемпионате мира.
Я так понимаю, что для него это приоритет номер один», — приводит слова Фурсенко «Спорт-Экспресс».