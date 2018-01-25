Фурсенко: Манчини вносит большой вклад в российский футбол

Президент «Зенита»после контрольного матча с пражской «Славией» (5:1) отметил работу главного тренера команды

«Под нагрузками играть тяжело. Меня особенно радует молодежь, которая играет очень хорошо. Есть, кому заменить потом ветеранов.

Команда очень эффективно работает на сборе. Вы сами видели – тренировки на загляденье. Очень много тактики. Буквально за руки водят молодых, показывают, что нужно делать.

Трудно переоценить вклад, который Манчини уже сейчас вносит в российский футбол. Он меня все время пытается учить, что нужно как можно больше внимания уделять русским, что нашей команде нужно хорошо сыграть на чемпионате мира.

Я так понимаю, что для него это приоритет номер один», — приводит слова Фурсенко «Спорт-Экспресс».