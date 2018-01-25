Фурсенко: Даже таким игрокам, как Шатов и Дзюба, надо завоевать место в составе

Президент «Зенита»заявил, что у полузащитникаи форвардаеще есть шансы вернуться в состав главной команды.

«Решение о выведении ребят из основного состава было принято главным тренером. Соответственно оно было согласовано с тренерским штабом. Мы Манчини поддерживаем.

Атмосфера сейчас в команде просто шикарная. Но так бывает. Надо завоевывать место в основном составе. Даже таким мастеровитым игрокам, как Шатов и Дзюба.

Шанс всегда есть. И возможности всегда есть. Мне кажется, что для хороших футболистов двери никогда не закрыты.

На выход в команду тоже не закрыты. Возможны еще какие-то дополнительные перемещения. Но у нас окно открыто до 24 февраля, поэтому еще много времени», — приводит слова Фурсенко «Спорт-Экспресс».