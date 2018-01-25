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    Безуглов: Сильно сомневаюсь, что Джикия успеет восстановиться к ЧМ-2018

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    Георгий Джикия
    На фото:Георгий Джикия
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    Врач сборной России Эдуард Безуглов дал прогноз по восстановлению защитника национальной команды Георгия Джикии, который травмировал крестообразные связки колена.

    «Я его состояние знаю, но по этому поводу всё сказал Черчесов: наши мнения идентичны. Чудеса бывают, но форсировать его восстановление нет никакого смысла. До чемпионата мира осталось всего четыре с половиной месяца. Я думаю, надо спокойно восстанавливаться и в мае оценивать, сможет или не сможет. С Георгием, с врачами "Спартака", хирургом, который его оперировал. Но пока я сильно сомневаюсь, что он успеет», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

    Напомним, 24-летний защитник получил повреждение 18 января в контрольном матче с китайским клубом «Шанхай Шанган» (0:1).

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