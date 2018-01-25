«Ахмат» обыграл «Кызыл-Жар»

Грозненскийв контрольном матче на сборе в Турции одержал победу над казахстанской командой— 1:0.

Единственный гол на 50-й минуте забил бразильский нападающий Лео Жаба. В этом сезоне чемпионата России бразилец отметился тремя голами в 19 встречах.

Отметим, что еще в первом периоде «Кызыл-Жар» остался в меньшинстве — на 38-й минуте игрок казахстанского клуба получил прямую красную карточку.

«Кызыл-Жар» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионата Казахстана среди команд первой лиги и вернулся в элитный дивизион.

В другом товарищеском матче «Уфа» обыграла польскую «Вислу» со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 64-й минуте Дмитрий Сысуев.

Этой встречей у «Уфы» закончился первый сбор. Команда должна получить трехдневный отдых, а затем вновь отправиться на Кипр на второй сбор, который продлится до 10 февраля.

Соперниками «Уфы» будут чешский «Слован» (3 февраля), словацкая «Нитра» (6 февраля), латвийский клуб «Лиепая» (9 февраля) и сербская команда «Чукарички» (9 февраля).

Заключительный сбор команды состоится в Испании с 14 по 25 февраля.