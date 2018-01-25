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    «Ахмат» обыграл «Кызыл-Жар»

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    «Ахмат»
    На фото:«Ахмат»
    Грозненский «Ахмат» в контрольном матче на сборе в Турции одержал победу над казахстанской командой «Кызыл-Жар» — 1:0.

    Единственный гол на 50-й минуте забил бразильский нападающий Лео Жаба. В этом сезоне чемпионата России бразилец отметился тремя голами в 19 встречах.

    Отметим, что еще в первом периоде «Кызыл-Жар» остался в меньшинстве — на 38-й минуте игрок казахстанского клуба получил прямую красную карточку.

    «Кызыл-Жар» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионата Казахстана среди команд первой лиги и вернулся в элитный дивизион.

    В другом товарищеском матче «Уфа» обыграла польскую «Вислу» со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 64-й минуте Дмитрий Сысуев.

    Этой встречей у «Уфы» закончился первый сбор. Команда должна получить трехдневный отдых, а затем вновь отправиться на Кипр на второй сбор, который продлится до 10 февраля.

    Соперниками «Уфы» будут чешский «Слован» (3 февраля), словацкая «Нитра» (6 февраля), латвийский клуб «Лиепая» (9 февраля) и сербская команда «Чукарички» (9 февраля).

    Заключительный сбор команды состоится в Испании с 14 по 25 февраля.

    Теперь на очереди чехи«Зенит» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января
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