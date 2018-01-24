В Волгограде на время чемпионата мира-2018 остановят заводы и фабрики

Несколько производств в Волгограде приостановят свою работу на период проведения ЧМ-2018.

Руководители промышленных предприятий города получают письма от руководства регионального УФСБ о необходимости приостановки производства на время подготовки и проведения матчей чемпионата мира по футболу.

По данным V1.ru, рекомендации о закрытии получили предприятия «Каустик», «Титан-Баррикады» и заводы, связанные с нефтепереработкой и производством горюче-смазочных материалов.

Также приостановит свою работу алюминиевый завод, где на время мундиаля должно быть прекращено производство алюминиевых порошков. О приостановке работы также объявил один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России «Красный октябрь».

Волгоград примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018. 18 июня пройдет встреча группы G Тунис — Англия, 22 июня — игра группы D Нигерия — Исландия, 25 июня в группе A сыграют Саудовская Аравия и Египет, а 28 июня пройдет встреча группы H Япония — Польша.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.