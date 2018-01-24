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    Экс-футболист «Ливерпуля» завершил карьеру

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    Альберт Риера
    На фото:Альберт Риера
    Бывший полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» испанец Альберт Риера завершил профессиональную карьеру игрока, сообщается на официальном сайте команды.

    «Сейчас правильное время, чтобы попрощаться с футболом. Спасибо клубам и болельщикам, которые были со мной с 2001 года и до сегодняшнего дня. Я горжусь этим и благодарю их за то, что они были со мной все эти 17 лет. Пора двигаться дальше», — сказал футболист.

    Отметим, что последний раз Риера выходил на поле в июле 2016 года в составе словенского «Копера», этот матч стал единственным для испанца за команду. До этого полузащитник помимо «Ливерпуля» также выступал за «Мальорку», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Галатасарай». Риера становился чемпионом Греции и Турции. Также на его счету 16 матчей в составе сборной Испании.

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