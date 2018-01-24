Маммана: Не думаю, что «Локо» был лучше всех, во многих матчах им везло

Защитник «Зенита»высказал мнение о турнирной ситуации в РФПЛ.

После 20 туров «Локомотив» опережает «Зенит» на 8 очков.

«Не думаю, что "Локомотив" реально был лучше всех осенью. Во многих победных матчах ему сопутствовала удача. Так или иначе нам не на конкурентов надо смотреть, а на самих себя. Наилучшим образом выполнять свою работу и постараться набрать максимум очков. Каждый раз, выходя на поле, нужно думать только о победе.

Если вы помните, мы полностью переиграли их в первом тайме в Петербурге. А во втором они реализовали чуть ли не все свои моменты. В футболе так бывает, когда один, играя плохо, побеждает, а другой, играя хорошо, проигрывает», — сказал Маммана в интервью «Чемпионату».

«Не вижу глобальных отличий между российской и аргентинской лигами. Оба турнира непростые. Разве что в России больше команд, которые всем составом стоят сзади, по крайней мере против "Зенита". Больше всего напрягает в российском футболе климат. Очень холодно. Но ничего, постепенно адаптируюсь, привыкаю.

Лучшие российские защитники по моей версии? Ох… Я немногих знаю. Значит так, защитник ЦСКА», — добавил Маммана.