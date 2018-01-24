Экс-игрок «Локомотива» перешел в ПСЖ

Полузащитник, известный в России по выступлению за «Анжи» и «Локомотив», стал игроком «Пари Сен-Жермен».

Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2019 года. В новой команде Диарра получил 19-й номер.



«Я очень рад заключить соглашение с клубом из родного города. ПСЖ много значит для меня. Мне повезло, что моя мечта выступать за эту команду сбылась», — сказал Диарра.

Последним клубом футболиста была «Аль-Джазира» (ОАЭ), которую он покинул в декабре 2017 года. Ранее француз также выступал за «Марсель» и «Гавр», мадридский «Реал», английские «Челси», «Арсенал» и «Портсмут». В его активе 34 матча за сборную Франции.