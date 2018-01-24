Черчесов: Предчувствовал, что попадем в одну группу с Турцией

Главный тренер сборнойкоротко прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги наций. Сборная России попала в группу с

«На мой взгляд, группа у нас получилась достаточно ровная. Все три команды – опытные, регулярно играют в больших турнирах, чего нельзя сказать о составе некоторых других групп в лиге В. Шведы недавно квалифицировались на чемпионат мира в стыковых матчах против Италии, это видели все. А с главным тренером сборной Турции Мирчей Луческу мы вместе заходили в зал, долго общались на тему предстоящего товарищеского матча, и я сказал ему: "По-моему, мы попадем в одну группу". Так и случилось», — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России.

Матчи группового этапа Лиги наций будут разбиты на шесть игровых дней, в которые соперники проведут спаренные поединки в сентябре, октябре и ноябре 2018 года. Финальный турнир с участием победителей четырех групп элитной лиги состоится в июне 2019 года.