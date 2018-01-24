ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Черчесов: Предчувствовал, что попадем в одну группу с Турцией

    Лига наций Сборная России Футбол России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Станислав Черчесов
    На фото:Станислав Черчесов
    Онлайн: Жеребьёвка Лиги нацийЗавершен
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов коротко прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги наций. Сборная России попала в группу с Турцией и Швецией.

    «На мой взгляд, группа у нас получилась достаточно ровная. Все три команды – опытные, регулярно играют в больших турнирах, чего нельзя сказать о составе некоторых других групп в лиге В. Шведы недавно квалифицировались на чемпионат мира в стыковых матчах против Италии, это видели все. А с главным тренером сборной Турции Мирчей Луческу мы вместе заходили в зал, долго общались на тему предстоящего товарищеского матча, и я сказал ему: "По-моему, мы попадем в одну группу". Так и случилось», — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России.

    Матчи группового этапа Лиги наций будут разбиты на шесть игровых дней, в которые соперники проведут спаренные поединки в сентябре, октябре и ноябре 2018 года. Финальный турнир с участием победителей четырех групп элитной лиги состоится в июне 2019 года.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Турция нам по силам, со шведами будет сложнее
  • Реакция прессы на результаты жеребьевки Лиги Наций
    •
  • 24/01
    • Мутко: РФС обсудит контракт Черчесова со сборной после ЧМ-2018
  • 19/01
    • Джикия готовится к операции
  • 19/01
    • Черчесов: Джикия справится с травмой и вернется еще сильнее
  • 18/01
    • Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета
    Подробный разбор
  • Обмен Санчеса на Мхитаряна: «МЮ» добился большего
  • Реакция на громкую сделку
  • Опустили на землю. «Ливерпуль» проиграл «Суонси»
  • Сенсационное поражение «Ливерпуля» на «Либерти» — в обзоре СМИ
    •
  • Трансферный дайджест. 16-22 января
  • Продаст ли «Тоттенхэм» своего лидера, кто покинет «Ливерпуль» вслед за Филиппе Коутиньо, кому нужен вратарь «Атлетика» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Спартаку» срочно нужен новый защитник
  • Поражение красно-белых от «Астаны» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Реал» нащупывает путь к выходу из кризиса
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Депортиво»
    •
  • Помешать успеху «МЮ» Моуринью может только Моуринью
  • Получается ли у Моуриньо в «Манчестер Юнайтед»?
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Флорида» продлить серию поражений «Вашингтона»?
  • «Флорида» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 января
  • 2,30
    •
  • «Питтсбург» — «Миннесота». В ожидании не слишком результативной игры
  • «Питтсбург» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 января
  • 1,85
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 01:31
    • «Леганес» выбил «Реал» из Кубка Испании
  • 01:22
    • «Арсенал» победил «Челси» и вышел в финал Кубка лиги
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    • 01:07
  • 22:43
    • ПСЖ прошёл «Генгам» в Кубке Франции
  • 22:32
    • «Лацио» разгромил «Удинезе»
  • Турция нам по силам, со шведами будет сложнее
  • Реакция прессы на результаты жеребьевки Лиги Наций
    • Вчера в 21:24
  • 19:57
    • Саутгейт: Игры с Хорватией и Испанией — хорошая проверка для Англии
  • 19:39
    • Дьяков: Сборные Турции и России равны по силам
  • 19:24
    • Мутко: РФС обсудит контракт Черчесова со сборной после ЧМ-2018
  • 18:54
    • Глушаков: Будет тяжело и интересно играть с Турцией и Швецией
  • Гвардиола в шаге от первого трофея в Англии
  • Реакция прессы на матч «Бристоль Сити» — «МанСити»
    • Вчера в 18:17
  • 16:47
    • «Саутгемптон» и «Монако» согласовали трансфер Каррильо
  • 16:30
    • На втором сборе в Турции «Анжи» сыграет с «Црвеной Звездой» и минским «Динамо»
  • 16:14
    • Экс-футболист «Ливерпуля» завершил карьеру
  • 15:20
    • Мишель Платини обжалует отстранение от футбола в ЕСПЧ
  • 15:03
    • Итоги жеребьёвки Лиги наций
  • 14:49
    • Сборная России сыграет с Турцией и Швецией на групповом этапе Лиги наций     Жеребьёвка Лиги наций
    Вчера Завершен
  • 14:35
    • «Бавария» заинтересована в Бэйле, но не за 200 млн
  • 13:51
    • Илья Кухарчук перешел в «Томь»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус