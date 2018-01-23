Стоимость билета на матч «Локомотив» — «Спартак» будет от 1800 рублей

По минимальной стоимости болельщики «Локомотива» смогут купить билеты на верхний ярус южной трибуны. На нижний ярус этой же трибуны билеты стоят на 200 рублей дороже.
Отмечается, что владельцы клубных карт «железнодорожников» смогут приобрести билеты на матч со скидкой 50 процентов. Максимальная стоимость билета составляет 25 тысяч рублей.
Кроме того, «Локомотив» открыл продажу на ближайший домашний матч, который состоится 22 февраля против французской «Ниццы» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Минимальная стоимость билета на игру с «Ниццей» составляет 350 рублей.