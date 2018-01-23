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    Стоимость билета на матч «Локомотив» — «Спартак» будет от 1800 рублей

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    Стоимость билета на матч «Локомотив» — «Спартак» будет от 1800 рублей
    На фото:Стоимость билета на матч «Локомотив» — «Спартак» будет от 1800 рублей
    Минимальная стоимость билета на матч 21-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» составляет 1800 рублей, сообщается на сайте «красно-зеленых». Игра состоится 4 марта.

    По минимальной стоимости болельщики «Локомотива» смогут купить билеты на верхний ярус южной трибуны. На нижний ярус этой же трибуны билеты стоят на 200 рублей дороже.

    Отмечается, что владельцы клубных карт «железнодорожников» смогут приобрести билеты на матч со скидкой 50 процентов. Максимальная стоимость билета составляет 25 тысяч рублей.

    Кроме того, «Локомотив» открыл продажу на ближайший домашний матч, который состоится 22 февраля против французской «Ниццы» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Минимальная стоимость билета на игру с «Ниццей» составляет 350 рублей.

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