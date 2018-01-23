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    Стало известно, что помогло Кокорину повысить выносливость

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    Александр Кокорин
    На фото:Александр Кокорин
    Массажист «Зенита» Сергей Колесников рассказал, что помогло нападающему Александру Кокорину повысить выносливость.

    «По моей просьбе Саша Кокорин перегородку носа ровнял. Когда Кака пришел в "Милан", все было хорошо. Одна проблема – уставал быстро, не мог выдержать всю нагрузку. Провели обследование – оказалось, перегородка плохая и прикус неправильный.

    У лошадей ведь не для того зубы смотрят, чтобы определить, старая она или молодая. Смотрят прикус. Потому что если он неправильный, животное не может долго бежать на максимуме, начинает задыхаться. Эти вещи очень важны. Видите, какие теперь объемы Кокорин выполняет. После него эту процедуру у нас и Далер Кузяев, и Дима Полоз проделали», — цитирует Колесникова «Чемпионат».

    «Никогда не забуду игру Лиги чемпионов с "Русенборгом". Кто-то из защитников приземлился Радимову прямо на голеностоп шипами. Дыру пробил! Влад похромал и продолжил играть, но когда в перерыве зашел в раздевалку, в бутсе хлюпала кровь: бульк-бульк. Как пулевое ранение!

    Заклеили – и пошел играть. Второй тайм отбегал. Утром просыпается – вся постель в крови. Я был поражен. Не люди – киборги! И так – постоянно.

    Все думают: вот они там халявят, но я сам немного играл и знаю, что такое удар по надкостнице или в бедро. Порой больно так, до тошноты! Мы же холодом не лечим – лишь снимаем болевой шок, чтобы человек мог встать и продолжить игру. Но гематомы, ушибы, надрывы – все это остается.

    У Анюкова раз голеностоп так распух, что бутсу в перерыве не смог натянуть. Пришлось брать на размер больше – так и отыграл второй тайм в разных.

    Быстров приходил с такими ногами – страшно смотреть было. Удивительный парень», — добавил Колесников.

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