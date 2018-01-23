«Манчестер Сити» продлил контракт с одним из лидеров

Полузащитникподписал новый пятилетний контракт с «Манчестер Сити» и останется в клубе до 2023 года.

«Я очень рад новому контракту. Я уже говорил о том, что хочу продолжать выступать за "Манчестер Сити", где с первого дня чувствовал себя как дома. Мы не только побеждаем, но показываем красивую атакующую игру. Я счастлив быть игроком такой команды и в ближайшие годы предвижу большие победы», — сказал футболист.

«Новый контракт Кевина – это отличная новость для нашего клуба! В этом сезоне он доказал, что является ключевым игроком команды. Мы очень рады тому, что Кевин останется в клубе еще несколько лет», — отметил спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн.

Де Брёйне перешел в «Манчестер Сити» из «Вольфсбурга» в 2015 году и с тех пор провел 122 матча, забив 31 гол и сделал 38 голевых передач.

В нынешнем сезоне бельгиец отыграл 32 матча (во всех соревнованиях), забил 8 голов и сделал 13 голевых передач.

Ранее контракты с «Манчестер Сити» продлили Николас Отаменди, Фернандиньо и Давид Сильва.