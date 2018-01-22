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    «Спартак» потерпел поражение от «Астаны»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Спартак» потерпел поражение от «Астаны» в контрольном матче на зимних сборах.

    Встреча, которая прошла в ОАЭ, завершилась со счетом 2:3.

    Команда из Казахстана вышла вперед на 19-й минуте, когда точный удар нанес Марко Станоевич. На 32-й минуте Марин Томасов удвоил преимущество подопечных Станимира Стойлова.

    На 75-й минуте счет и вовсе стал разгромным, поскольку ворота «красно-белых» поразил Джордже Деспотович.

    Москвичи ответили спустя четыре минуты. Педро Роша заработал пенальти, который реализовал Квинси Промес.

    А на 89-й минуте отличился уже сам Роша, реализовавший выход один на один с вратарем.

    Для «Спартака» это уже второе поражение на зимних сборах. Ранее чемпионы России уступили «Шанхай СИПГ».

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