«Ботафого» потребует у «Спартака» 6 миллионов евро за защитника

, представитель защитника «Ботафого», подтвердил интерес к своему клиенту из России.

Ранее бразильское издание Globo Esporte сообщило о том, что 22-летний футболист может перейти в «Спартак».

«В четверг со мной связывался большой итальянский агент, который рассказал об интересе российского клуба. Правда, он уточнил, что Игор – не первый выбор.

Насколько знаю, этот клуб занимался трансфером защитника "Сантоса" (Вериссимо – прим. ред.). Если сделка по нему сорвется, то может перейти к варианту с Рабелло.

Как много хочет выручить "Ботафого"? 6 миллионов евро», – сказал агент «Спорт-Экспрессу».

В прошлом году защитник провел в чемпионате Бразилии 31 матч и забил один гол.