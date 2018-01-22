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    «Ботафого» потребует у «Спартака» 6 миллионов евро за защитника

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    Игор Рабелло
    На фото:Игор Рабелло
    Анселмо Паива, представитель защитника «Ботафого» Игора Рабелло, подтвердил интерес к своему клиенту из России.

    Ранее бразильское издание Globo Esporte сообщило о том, что 22-летний футболист может перейти в «Спартак».

    «В четверг со мной связывался большой итальянский агент, который рассказал об интересе российского клуба. Правда, он уточнил, что Игор – не первый выбор.

    Насколько знаю, этот клуб занимался трансфером защитника "Сантоса" (Вериссимо – прим. ред.). Если сделка по нему сорвется, то может перейти к варианту с Рабелло.

    Как много хочет выручить "Ботафого"? 6 миллионов евро», – сказал агент «Спорт-Экспрессу».

    В прошлом году защитник провел в чемпионате Бразилии 31 матч и забил один гол.

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