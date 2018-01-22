«Краснодар» одержал победу над ташкентским «Локомотивом»

В команде Игоря Шалимова голы забили Вандерсон Масиэл и Рикардо Лаборде.
Первый сбор «Краснодара» начался 15 января и продлится до 26 января. В заключительный день сбора команда проведет еще одну игру — соперником станет «Астана».
Товарищеский матч
«Краснодар» — «Локомотив Тш» — 2:1 (1:1)
Голы: Бобожонов, 9 (0:1). Вандерсон Масиэл, 12 (1:1). Лаборде, 56 (2:1).«Краснодар»: Крицюк (Синицын, 46), Янбаев (Гранквист, 46), Шишкин (Рамирес, 46), Мартынович (Стежко, 46), Нестеренко (Мамаев, 46), Калинин, Жоаузинью (Каборе, 46), Жигулев (Перейра, 46), Ристич (Лаборде, 46), Вандерсон Масиэл (Классон, 46), Воробьев.Предупреждения: Вандерсон Масиэл, 33. Перейра, 56.