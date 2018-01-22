«Краснодар» одержал победу над ташкентским «Локомотивом»

Первый сбор «Краснодара» начался 15 января и продлится до 26 января. В заключительный день сбора команда проведет еще одну игру — соперником станет «Астана».

В команде Игоря Шалимова голы забили Вандерсон Масиэл и Рикардо Лаборде .

В товарищеском матче на сборе в ОАЭобыграл ташкентскийсо счетом 2:1.

«Локомотив» — «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января

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