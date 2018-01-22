Гончаренко назвал состав ЦСКА в последней игре «суперэкспериментальным»

Главный тренер ЦСКАподелился своим мнением о товарищеском матче с «Волеренгой» (0:0).

«Мы провели неплохой матч. У нас был суперэкспериментальный состав. В таких случаях команда не сбалансирована, и это самая нелюбимая ситуация для меня.

Уровень сопротивления был достаточно серьезным. Если не хватало мастерства, мы компенсировали это самоотдачей. Посмотрели в боевых условиях, как выглядит Бистрович. Хороший матч провел Оланаре. А для молодых — Тикнизяна, Олейникова — такие игры являются большим подспорьем.

Это тот случай, когда сложно кого-то выделять, и критиковать тоже никого не стоит. У всех за плечами двухразовые тренировки, а, к примеру, Хосонов играл не на своей позиции. Было много тактических моментов, где мы действовали правильно, но много таких, где поступали неправильно. Это первый матч, будем в дальнейшем все исправлять», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.