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    Гончаренко назвал состав ЦСКА в последней игре «суперэкспериментальным»

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    Виктор Гончаренко
    На фото:Виктор Гончаренко
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о товарищеском матче с «Волеренгой» (0:0).

    «Мы провели неплохой матч. У нас был суперэкспериментальный состав. В таких случаях команда не сбалансирована, и это самая нелюбимая ситуация для меня.

    Уровень сопротивления был достаточно серьезным. Если не хватало мастерства, мы компенсировали это самоотдачей. Посмотрели в боевых условиях, как выглядит Бистрович. Хороший матч провел Оланаре. А для молодых — Тикнизяна, Олейникова — такие игры являются большим подспорьем.

    Это тот случай, когда сложно кого-то выделять, и критиковать тоже никого не стоит. У всех за плечами двухразовые тренировки, а, к примеру, Хосонов играл не на своей позиции. Было много тактических моментов, где мы действовали правильно, но много таких, где поступали неправильно. Это первый матч, будем в дальнейшем все исправлять», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

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