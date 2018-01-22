Агент: Оздоева хочет взять «Локомотив»

, представитель полузащитника «Рубина», подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны «Локомотива».

«По Магомеду летом было конкретное предложение из "Спартака", но он решил остаться в "Рубине". Тогда мы все посовещались и решили, что он работает с хорошим тренером и ему лучше остаться, хотя предлагали неплохую зарплату.

Знаю, что сейчас его хочет взять "Локомотив", но за Магомеда просят немаленькие деньги», – сказал агент в интервью ТАСС.

«Локомотив» заинтересован в возвращении Жемалетдинова

«Сейчас ребятам [Оздоеву и Эльмиру Набиуллину] пять месяцев не платят зарплату, но я сказал руководству, что мы будем терпеть и не будем вставлять "нож в спину". Не так, как делают другие футболисты, которые написали на клуб заявление и сидят довольные. Мы стараемся в подобных ситуациях не делать таких вещей, если вообще не будет критической ситуации.

У ребят есть понимание и вера в руководство, тренера и Республику Татарстан. Нужно пройти через становление нового коллектива», — добавил представитель футболиста.