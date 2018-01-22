Черчесов подбирает замену Джикии без ненужных эмоций

Главный тренер сборной Россииподелился мнением о ситуации с защитниками национальной команды после травмы игрока «Спартака»

«Как ни печально, ситуация знакомая. Гладко никогда не бывает. Ни одного сбора мы не провели в оптимальном составе. Такая вот плохая норма, как ни кощунственно звучит. А Джикии сочувствую и желаю побыстрее поправиться. Только что говорил с ним по телефону, он в Дубае, пообщались.

Джикия готовится к операции

Плюсов в ситуации нет, но жизнь есть жизнь: теперь задача прооперироваться и восстановиться. Организмы разные, кто-то за шесть месяцев поправляется, кто-то за три. Сейчас тему закрываем, чтобы никого не будоражить, включая Джикию, и продолжаем планомерную каждодневную работу. Хотя опыт подсказывает, что восстановиться к чемпионату мира Георгию будет сложно, учитывая разницу между понятиями "здоров" и "готов".

Вообще не использовал бы слово "проблема". "Встает вопрос" – так правильнее. Уже обсудили с тренерским штабом. Всех видим, за всеми следим, получаем объективную информацию. Пройдет зима, состоятся переходы, подтянутся молодые, игроки наберут кондиции – тогда и станем делать выводы. В рабочем порядке, без ненужных эмоций. На случившееся повлиять уже нельзя», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».