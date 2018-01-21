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    «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Саутгемптон — Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.01.2018)

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    •  Саутгемптон — Тоттенхэм19:00
    В 19:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм».

    Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» 5:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

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    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Новая привычка «Саутгемптона»«Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 24-го тура английской Премьер-лиги 21 января
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