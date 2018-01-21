Рафинья хотел перейти только в «Интер»

Полузащитник «Барселоны»хотел перейти только в «Интер», сообщил представитель игрока

Ранее стало известно, что «нерадзурри» арендуют 24-летнего бразильского хавбека до конца текущего сезона с опцией выкупа за 35 миллионов евро. Еще 3 миллиона евро каталонцы смогут получить в виде бонусов. Если «Интер» выкупит Рафинью, то контракт с ним будет подписан на 3,5 года.

«Рафинья очень рад присоединиться к "Интеру". Я также могу сказать вам, что "Интер" — единственный клуб, в который он хотел перейти. Он может предложить тренеру большую универсальность. Он способен играть на очень высоком уровне на нескольких разных позициях, обладает отличной техникой и также очень хорош в тактическом плане.

Он готов на 100%. Он в лучшей форме, чем когда-либо, нет никаких сомнений в его физическом состоянии. Фанаты могут не переживать по этому поводу.

Очевидно, что любые переговоры сложны, но мы знали, что "Интер" хотел его заполучить и что игроку нужен только "Интер", поэтому мы были уверены, что сделка состоится», — сказал агент в интервью FCInter1908.it.