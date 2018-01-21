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    «Ницца» — «Сент-Этьен»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Ницца — Сент-Этьен: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.01.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Ницца Сент-Этьен Календарь Лиги 1
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    •  Ницца — Сент-Этьен17:00
    В 17:00 в Лиге 1 начнётся матч «Ницца» — «Сент-Этьен».

    Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Сент-Этьен»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ницца» — «Сент-Этьен». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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