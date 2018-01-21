ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лунев: Хотел сыграть со «Спартаком», но на поле голова была как в тумане

    Зенит РФПЛ Футбол России Спартак Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Андрей Лунев
    На фото:Андрей Лунев
    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о восстановлении после травмы головы.

    «Я рассчитывал, что к "Спартаку" уже восстановлюсь, швы мне сняли. Я начал тренироваться, но, когда выходил на поле, у меня голова была как в тумане. Не понимал, где я нахожусь и зачем. Потом что-то пытались тренировать: на ударах у меня реакция чуть-чуть пропала, поэтому я понимал, что еще не готов.

    Конечно, нужно ставить интересы команды выше своих, тем более игра была настолько важная: нужно было не просто выходить, а обязательно добиваться результата, а я не был к этому готов. Поэтому зачем вредить и себе, и команде?

    Не стал ли бояться играть на выходах после того матча с Испанией? Нет, это все ерунда, просто игровой момент: сегодня так получилось, завтра будет по-другому. Никто не застрахован, особенно в футболе. На тренировке, может быть, в следующий раз так на мяч не пойду, но в игре — сто процентов», — сказал Лунев в интервью клубной пресс-службе.

    Лодыгин: Луческу — странный человек, возраст сильно на нем сказывался

    «Изменились ли я за год в "Зените"? Это со стороны надо смотреть. Наверное, нет. Что можно было поменять? Что раньше нужно было делать – ловить мяч и помогать команде, – то и сейчас. А как человек? Не знаю, наверное, стал ощущать больше внимания к себе, но я не хожу ни на какие светские мероприятия, мне это вообще абсолютно неинтересно. Поэтому я считаю, что ничего не поменялось», — добавил вратарь.

    Главное — избежать травм«Спартак» — «Астана». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 22 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Катастрофа для сборной. Джикия пропустит ЧМ-2018
  • Реакция СМИ на травму защитника «Спартака»
    •
  • Дзюба на распутье
  • Где продолжит карьеру самый веселый парень российского футбола?
    •
  • 19/01
    • «Зенит» интересуется полузащитником «Аякса»
  • 19/01
    • СМИ: Рауш подписал контракт с «Динамо»
  • 19/01
    • СМИ: Вериссимо перейдет в «Спартак» за 10 миллионов евро
  • 19/01
    • Агент Мусы допустил возвращение нигерийца в ЦСКА
  • 19/01
    • У Джикии — разрыв «крестов», предстоит операция
  • 19/01
    • Джикия готовится к операции
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу
    Подробный разбор
  • Помешать успеху «МЮ» Моуринью может только Моуринью
  • Получается ли у Моуриньо в «Манчестер Юнайтед»?
    •
  • Катастрофа для сборной. Джикия пропустит ЧМ-2018
  • Реакция СМИ на травму защитника «Спартака»
    •
  • Санчес в «МЮ»: выигрывают все
  • Реакция на ожидающийся переход Алексиса Санчеса в «МЮ»
    •
  • Кризис Роналду. Ближайшие полгода станут определяющими
  • Португальский футболист может уйти из «Реала» в конце сезона
    •
  • «Спартак» в эпицентре скандала
  • Как «Спартак» нарвался на международный скандал из-за шутки Георгия Джикия
    •
  • Что «Реал» сделает с Зиданом
  • Останется ли Зизу во главе мадридской команды?
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Кавани обойдет Ибрагимовича?
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 января
  • 5,24
    •
  • «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Чья серия неудач продлится дальше?
  • «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 23 января
  • 1,90
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:32
    • «Гамбург» уволил главного тренера
  • 12:35
    • «Челси» хочет арендовать Ислама Слимани
  • 12:25
    • Рафинья хотел перейти только в «Интер»
  • 12:17
    • Экс-защитник «Зенита» перейдет в «Беневенто»
  • Сможет ли «Севилья» удержать преимущество?
  • «Севилья» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 23 января
    • 1,72Послезавтра в 23:00
  • 12:02
    • Форвард «Ахмата» перенес операцию в Стамбуле
  • 10:29
    • «Депортиво» арендовал голкипера киевского «Динамо»
  • 10:15
    • Гвардиола похвалил Зинченко
  • 09:36
    • Экс-игрок «Зенита» нанес двойной перелом защитнику «Эвертона»
  • 07:46
    • Мхитарян согласился перейти в «Арсенал»
  • 07:10
    • «Валенсия» в меньшинстве уступила «Лас-Пальмасу»
  • Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Жироной», победный гол Черышева
  • Подробности матчей 20-го тура испанской Примеры
    • 07:09
  • Проблемы городских
  • «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 Кубка лиги 23 января
    • 1,63Послезавтра в 22:45
  • Команды сыграют по «низам»
  • «Макара» — «Депортиво Тачира». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 квалификации на Кубок Либертадорес 23 января
    • 1,62Послезавтра в 02:00
  • 23:53
    • «Ренн» в большинстве вырвал победу у «Анже»
  • 23:17
    • Дмитрию Черышеву было приятно смотреть на игровые действия сына
  • 22:53
    • «Кельн» одержал третью победу подряд в Бундеслиге
  • АПЛ. «Челси» выиграл у «Брайтона», «Арсенал» разобрался с «Кристал Пэлас», хет-трик Агуэро
  • Обзор матчей 24-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 22:34
  • 22:30
    • «МанСити» обыграл «Ньюкасл» благодаря хет-трик Агуэро
  • 22:19
    • Гол Черышева помог «Вильярреалу» победить «Леванте»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус