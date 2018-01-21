Лунев: Хотел сыграть со «Спартаком», но на поле голова была как в тумане

Голкипер «Зенита»рассказал о восстановлении после травмы головы.

«Я рассчитывал, что к "Спартаку" уже восстановлюсь, швы мне сняли. Я начал тренироваться, но, когда выходил на поле, у меня голова была как в тумане. Не понимал, где я нахожусь и зачем. Потом что-то пытались тренировать: на ударах у меня реакция чуть-чуть пропала, поэтому я понимал, что еще не готов.

Конечно, нужно ставить интересы команды выше своих, тем более игра была настолько важная: нужно было не просто выходить, а обязательно добиваться результата, а я не был к этому готов. Поэтому зачем вредить и себе, и команде?

Не стал ли бояться играть на выходах после того матча с Испанией? Нет, это все ерунда, просто игровой момент: сегодня так получилось, завтра будет по-другому. Никто не застрахован, особенно в футболе. На тренировке, может быть, в следующий раз так на мяч не пойду, но в игре — сто процентов», — сказал Лунев в интервью клубной пресс-службе.

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«Изменились ли я за год в "Зените"? Это со стороны надо смотреть. Наверное, нет. Что можно было поменять? Что раньше нужно было делать – ловить мяч и помогать команде, – то и сейчас. А как человек? Не знаю, наверное, стал ощущать больше внимания к себе, но я не хожу ни на какие светские мероприятия, мне это вообще абсолютно неинтересно. Поэтому я считаю, что ничего не поменялось», — добавил вратарь.