ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гвардиола похвалил Зинченко

    Манчестер Сити Ньюкасл Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Зинченко с партнерами по команде
    На фото:Александр Зинченко с партнерами по команде
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (3:1) в 24-м туре АПЛ.

    «Не впервые в этом сезоне мы избежали двух негативных результатов подряд. Мы потеряли очки в матче с "Кристал Пэлас", но выиграли следующий матч с "Уотфордом".

    Что можно сделать после поражения от "Ливерпуля"? Поздравить Юргена Клоппа с победой и продолжать идти к своей цели.

    Я доволен боевым настроем команды и тем, как мы действовали в условиях, когда противник играл от обороны. Хорошо то, как мы отреагировали на неудачу в прошлом матче. Мы успешно разыгрывали свои атаки, я очень доволен!

    Я говорил о том, что в данный момент нет необходимости приобретать еще одного форварда: у нас есть Серхио, а через две-три недели Габриэл Жезус будет в строю. Мы очень рады за Агуэро. Он играл без мяча вплоть до первого гола и сразу забил. Он обладает исключительным талантом.

    В первом тайме Зинченко играл блестяще! Зинченко – талантливый молодой футболист и сегодня аггресивно боролся в единоборствах. Он пользуется популярностью: у него хороший характер, а в трудные моменты он не сдается.

    У Александра есть шанс помочь нам, пока Менди и Делф восстанавливаются от травм», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Помешать успеху «МЮ» Моуринью может только Моуринью
  • Получается ли у Моуриньо в «Манчестер Юнайтед»?
    •
  • АПЛ. «Челси» выиграл у «Брайтона», «Арсенал» разобрался с «Кристал Пэлас», хет-трик Агуэро
  • Обзор матчей 24-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • 21/01
    • Мхитарян согласился перейти в «Арсенал»
  • 21/01
    • Экс-игрок «Зенита» нанес двойной перелом защитнику «Эвертона»
  • 20/01
    • Кэррик завершит карьеру в конце сезона и войдет в тренерский штаб
  • 20/01
    • Гол Марсьяля принес «МЮ» победу над «Бернли»
  • 20/01
    • «МанСити» обыграл «Ньюкасл» благодаря хет-трик Агуэро
  • 20/01
    • «Челси» забил «Брайтону» четыре безответных мяча
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»
    Подробный разбор
  • Помешать успеху «МЮ» Моуринью может только Моуринью
  • Получается ли у Моуриньо в «Манчестер Юнайтед»?
    •
  • Катастрофа для сборной. Джикия пропустит ЧМ-2018
  • Реакция СМИ на травму защитника «Спартака»
    •
  • Санчес в «МЮ»: выигрывают все
  • Реакция на ожидающийся переход Алексиса Санчеса в «МЮ»
    •
  • Кризис Роналду. Ближайшие полгода станут определяющими
  • Португальский футболист может уйти из «Реала» в конце сезона
    •
  • «Спартак» в эпицентре скандала
  • Как «Спартак» нарвался на международный скандал из-за шутки Георгия Джикия
    •
  • Что «Реал» сделает с Зиданом
  • Останется ли Зизу во главе мадридской команды?
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Кавани обойдет Ибрагимовича?
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 января
  • 5,24
    •
  • «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Чья серия неудач продлится дальше?
  • «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 23 января
  • 1,90
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:32
    • «Гамбург» уволил главного тренера
  • 12:35
    • «Челси» хочет арендовать Ислама Слимани
  • 12:25
    • Рафинья хотел перейти только в «Интер»
  • 12:17
    • Экс-защитник «Зенита» перейдет в «Беневенто»
  • Сможет ли «Севилья» удержать преимущество?
  • «Севилья» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 23 января
    • 1,72Послезавтра в 23:00
  • 12:02
    • Форвард «Ахмата» перенес операцию в Стамбуле
  • 11:49
    • Лунев: Хотел сыграть со «Спартаком», но на поле голова была как в тумане
  • 10:29
    • «Депортиво» арендовал голкипера киевского «Динамо»
  • 09:36
    • Экс-игрок «Зенита» нанес двойной перелом защитнику «Эвертона»
  • 07:46
    • Мхитарян согласился перейти в «Арсенал»
  • 07:10
    • «Валенсия» в меньшинстве уступила «Лас-Пальмасу»
  • Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Жироной», победный гол Черышева
  • Подробности матчей 20-го тура испанской Примеры
    • 07:09
  • Проблемы городских
  • «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 Кубка лиги 23 января
    • 1,63Послезавтра в 22:45
  • Команды сыграют по «низам»
  • «Макара» — «Депортиво Тачира». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 квалификации на Кубок Либертадорес 23 января
    • 1,62Послезавтра в 02:00
  • 23:53
    • «Ренн» в большинстве вырвал победу у «Анже»
  • 23:17
    • Дмитрию Черышеву было приятно смотреть на игровые действия сына
  • 22:53
    • «Кельн» одержал третью победу подряд в Бундеслиге
  • АПЛ. «Челси» выиграл у «Брайтона», «Арсенал» разобрался с «Кристал Пэлас», хет-трик Агуэро
  • Обзор матчей 24-го тура английской Премьер-лиги
    • Вчера в 22:34
  • 22:30
    • «МанСити» обыграл «Ньюкасл» благодаря хет-трик Агуэро
  • 22:19
    • Гол Черышева помог «Вильярреалу» победить «Леванте»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус