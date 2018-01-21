Гвардиола похвалил Зинченко

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал победу над «Ньюкаслом» ( 3:1 ) в 24-м туре АПЛ.

«Не впервые в этом сезоне мы избежали двух негативных результатов подряд. Мы потеряли очки в матче с "Кристал Пэлас", но выиграли следующий матч с "Уотфордом".

Что можно сделать после поражения от "Ливерпуля"? Поздравить Юргена Клоппа с победой и продолжать идти к своей цели.

Я доволен боевым настроем команды и тем, как мы действовали в условиях, когда противник играл от обороны. Хорошо то, как мы отреагировали на неудачу в прошлом матче. Мы успешно разыгрывали свои атаки, я очень доволен!

Я говорил о том, что в данный момент нет необходимости приобретать еще одного форварда: у нас есть Серхио, а через две-три недели Габриэл Жезус будет в строю. Мы очень рады за Агуэро. Он играл без мяча вплоть до первого гола и сразу забил. Он обладает исключительным талантом.

В первом тайме Зинченко играл блестяще! Зинченко – талантливый молодой футболист и сегодня аггресивно боролся в единоборствах. Он пользуется популярностью: у него хороший характер, а в трудные моменты он не сдается.

У Александра есть шанс помочь нам, пока Менди и Делф восстанавливаются от травм», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».