Гвардиола похвалил Зинченко

«Не впервые в этом сезоне мы избежали двух негативных результатов подряд. Мы потеряли очки в матче с "Кристал Пэлас", но выиграли следующий матч с "Уотфордом".
Что можно сделать после поражения от "Ливерпуля"? Поздравить Юргена Клоппа с победой и продолжать идти к своей цели.
Я доволен боевым настроем команды и тем, как мы действовали в условиях, когда противник играл от обороны. Хорошо то, как мы отреагировали на неудачу в прошлом матче. Мы успешно разыгрывали свои атаки, я очень доволен!
Я говорил о том, что в данный момент нет необходимости приобретать еще одного форварда: у нас есть Серхио, а через две-три недели Габриэл Жезус будет в строю. Мы очень рады за Агуэро. Он играл без мяча вплоть до первого гола и сразу забил. Он обладает исключительным талантом.
В первом тайме Зинченко играл блестяще! Зинченко – талантливый молодой футболист и сегодня аггресивно боролся в единоборствах. Он пользуется популярностью: у него хороший характер, а в трудные моменты он не сдается.
У Александра есть шанс помочь нам, пока Менди и Делф восстанавливаются от травм», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».