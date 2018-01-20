Марков считает, что «Вест Хэм» сильнее «Зенита»

Новичок «Динамо»считает, что нападающему «Краснодара»нет смысла переходить в другой российский клуб.

«Динамо» объявило о переходе Маркова

«Менять "Краснодар" на "Зенит"? Я не вижу в этом смысла.

А, допустим, Чичарито почему-то играет в "Вест Хэме". Разве он хуже Смолова? А еще за "молотобойцев" выступает Энди Кэрролл. Тоже форвард с именем, как ни крути. На мой взгляд, любой английский клуб на две головы выше российской команды. Это мое мнение.

Ну возьмем для примера "Лестер". Средний клуб, который выиграл чемпионство. Или посмотрите состав того же "Вест Хэма" и многое станет понятно. Там выступают ведущие игроки своих сборных», — приводит слова Маркова «Спорт-Экспресс».

«А зачем мне сейчас идти в "Зенит"? Там есть нападающие. Их много и они квалифицированные. И я не вижу смысла переходить туда и сидеть на скамейке. У меня хватает примеров игроков, которые переходили в "Зенит" и фактически переставали там выходить на поле. Пашка Могилевец находился на пике формы в "Рубине". Оказался в Питере и многое потерял – в игровом тонусе и физических кондициях... Не хочу повторять ошибок своих друзей. Моя цель – играть, часто выходить на поле.

Нет, ни в коем случае не испугался [конкуренции]. Но я не вижу смысла подписывать контракт с "Зенитом". Там, как я уже заметил, хватает футболистов моего амплуа. Тем более уже можно слагать легенды о том, как питерский клуб делает ставку на своих воспитанников», — добавил нападающий.