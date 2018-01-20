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    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Мидлсбро»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Куинз Парк Рейнджерс — Мидлсбро (20.01.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс Мидлсбро
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    •  Куинз Парк Рейнджерс — Мидлсбро18:00
    В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Мидлсбро».

    Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Куинз Парк Рейнджерс» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Куинз Парк Рейнджерс» — «Мидлсбро». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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