СМИ: Вериссимо перейдет в «Спартак» за 10 миллионов евро

Ожидается, что москвичи заплатят за футболиста 10 миллионов евро.
Накануне член совета директоров бразильского клуба Рафаэль Вита сообщил, что «Спартак» пообещал дать окончательный ответ по трансферу защитника в течение двух дней. По его словам, судьба 22-летнего бразильца должна была решиться еще 18 января, однако «красно-белые» сослались на экстренные обстоятельства.
Ранее сообщалось, что стороны остановились на сумме в 8,5 миллионов евро. При этом «Спартак» будет обязан выплатить «Сантосу» 5% от перепродажи игрока за сумму до 15 миллионов евро и 10%, если сумма превысит 15 миллионов.
Контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до июля 2022 года.
Напомним, что «Спартак» также проявляет интерес к защитнику Николе Максимовичу, правами на которого владеет «Наполи».