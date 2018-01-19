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    СМИ: Вериссимо перейдет в «Спартак» за 10 миллионов евро

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    Лукас Вериссимо
    На фото:Лукас Вериссимо
    Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо станет игроком «Спартака», сообщает L'Equipe.

    Ожидается, что москвичи заплатят за футболиста 10 миллионов евро.

    Накануне член совета директоров бразильского клуба Рафаэль Вита сообщил, что «Спартак» пообещал дать окончательный ответ по трансферу защитника в течение двух дней. По его словам, судьба 22-летнего бразильца должна была решиться еще 18 января, однако «красно-белые» сослались на экстренные обстоятельства.

    Ранее сообщалось, что стороны остановились на сумме в 8,5 миллионов евро. При этом «Спартак» будет обязан выплатить «Сантосу» 5% от перепродажи игрока за сумму до 15 миллионов евро и 10%, если сумма превысит 15 миллионов.

    Контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до июля 2022 года.

    Напомним, что «Спартак» также проявляет интерес к защитнику Николе Максимовичу, правами на которого владеет «Наполи».

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