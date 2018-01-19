Дзюба призвал Джикию «не вешать нос»

Нападающий «Зенита»поддержал защитника «Спартака», который накануне получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава и может пропустить чемпионат мира-2018.

Игроку сборной России необходима операция, о сроках восстановления будет известно позднее.

«Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю какой ты добрый и порядочный человек! И, самое главное, ты боец на поле и за пределами его! Прошу, не вешай нос и вернись еще сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!» — написал Дзюба в на своей странице в Instagram.