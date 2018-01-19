Дзюба призвал Джикию «не вешать нос»

Игроку сборной России необходима операция, о сроках восстановления будет известно позднее.
«Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю какой ты добрый и порядочный человек! И, самое главное, ты боец на поле и за пределами его! Прошу, не вешай нос и вернись еще сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!» — написал Дзюба в на своей странице в Instagram.
Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны!хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения!я очень тепло к тебе отношусь и знаю какой ты добрый и порядочный человек!!!и, самое главное, ты боец на поле и за пределами его!прошу, не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя!!!много людей сейчас переживают за тебя и верят!удачи, обнял!!!!! ты сильный!