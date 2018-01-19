Джикия готовится к операции

Защитник «Спартака»готовится к операции, сообщает пресс-служба «красно-белых».

Отмечается, что футболисты московского клуба подбадривают игрока сборной России, который получил разрыв крестообразных связок во время товарищеского матча против «Шанхай СИПГ» (0:1).

«Сам же футболист старался держаться, как будто ничего страшного не произошло, и даже пытался шутить на тему того, что эта неделя — самая неудачная в его жизни», — говорится в сообщении.

Футболисты «Спартака» 19 января провели восстановительную тренировку. Сначала игроки выполнили растяжку, затем – беговые упражнения. В конце занятия игроки сыграли в теннисбол. По индивидуальному плану продолжают заниматься защитник Георгий Тигиев, полузащитники Джано и Артем Тимофеев.

Напомним, «Спартак» проведет товарищеский матч с «Астаной» 22 января. Начало — в 12:00 по московскому времени.