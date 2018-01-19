Черчесов: Джикия справится с травмой и вернется еще сильнее

Главный тренер сборной Россииподдержал защитника «Спартака», который накануне получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава и может пропустить чемпионат мира-2018.

Игроку сборной России необходима операция, о сроках восстановления будет известно позднее.

Дзюба призвал Джикию «не вешать нос»

«Буквально несколько минут назад я говорил с Джикией, от всего коллектива сборной России и РФС выразил ему слова поддержки. Через такие непростые моменты в карьере прошли очень многие игроки, в том числе и действующие футболисты сборной. Последние примеры – Дмитрий Тарасов и Роман Зобнин. Убежден, что Джикия справится с этой травмой, вернется в строй и станет еще сильнее — и как игрок, и как личность.

Мне кажется, что сейчас не стоит зацикливаться на том, сыграет ли Георгий на чемпионате мира в России. Прежде всего, ему необходимо сконцентрироваться на предстоящей операции, лечении и восстановлении. Будем ждать его возвращения в строй», — цитирует Черчесова сайт РФС.