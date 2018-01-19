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    «Челси» грозит запрет на трансферы

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    «Челси» грозит запрет на трансферы
    На фото:«Челси» грозит запрет на трансферы
    «Челси» грозит запрет на трансферы за махинации при переходе в клуб как минимум 25 футболистов из разных стран в возрасте до 18 лет, сообщает The Guardian.

    По информации издания, дисциплинарная инстанция ФИФА открыла дело и начала расследование в отношении английского клуба по факту предполагаемых нарушений. В ходе расследования количество игроков, подписанных с нарушениями, может увеличиться.

    Изначально ФИФА заинтересовал переход в «Челси» нападающего Бертрана Траоре. Нападающий из Буркина-Фасо заключил с лондонцами профессиональный контракт в возрасте 18 лет, но принимал участие в неофициальных матчах с 16 лет. Это противоречит правилам ФИФА.

    Согласно регламенту ФИФА, клубы не имеют права подписывать контракты с игроками из других стран, которым не исполнилось 18 лет, если их родители не эмигрировали по причинам, не связанным с футболом, или если игрок и клуб не находятся в пределах 50 км от границы родной страны. Единственным исключением являются трансферы внутри Евросоюза и европейской экономической зоны.

    Ранее за подобные нарушения были наказаны испанские «Реал», «Атлетико» и «Барселона». Клубам был присужден запрет на осуществление переходов в течение двух трансферных периодов, и только «Реал» после апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) сумел сократить наказание до одного трансферного окна.

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