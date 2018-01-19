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    «Рубин» мог купить Фарфана в 17-летнем возрасте

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    Курбан Бердыев
    На фото:Курбан Бердыев
    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением об игре «Локомотива».

    Бердыев: Было бы лучше, если бы Азмун не забил ни одного гола за сезон

    «Лидерство "Локомотива" Семина для меня не неожиданно, у команды очень сильная группа атаки: Фернандеш, Фарфан, Ари, братья Миранчуки – созидатели. А когда есть созидатели, то неожиданностью лидерство быть не может. Вот когда их нет, то это неожиданность. Фернандеш получает мяч у штрафной – жди беды. Он просто великолепно выглядит в этом чемпионате. Нашел же Семин к нему подход. Сейчас я считаю, это лучший игрок чемпионата. От него зависит командная игра. Уберите Фернандеша – будет другой "Локомотив". Не дай бог, он получит травму. Такие игроки украшают чемпионат. Хочется видеть больше таких легионеров.

    Мы ведь Фарфана просматривали еще в 17-летнем возрасте, могли подписать его в "Рубин", но за него просили чуть больше миллиона евро. И он уже тогда выделялся», — цитирует Бердыева «БИЗНЕС Online».

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