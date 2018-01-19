Бердыев: Было бы лучше, если бы Азмун не забил ни одного гола за сезон

Главный тренер «Рубина»поделился мнением о перспективах нападающего

«Мы подписали его бесплатно за три года. Опции выкупа как таковой нет. Он попросил, чтобы за него не просили фантастических денег. Он нам доверяет. Минус в том, что ему сложно справляться с внешним давлением. К нему был огромный, просто сумасшедший интерес: все клубы звонят нам, его отцу. И это топ-клубы: "Арсенал", "Селтик". А в "Эвертоне" владелец – иранец, который выходил на меня и пытался договориться о трансфере. У Азмуна миллионы поклонников, невероятное внимание – с этой нагрузкой он не справился. И вот он приехал в "Рубин" звездой, после хорошего сезона, ему это все вскружило голову. И я благодарен, что его бог так испытывал. Если бы он не забил вообще ни одного гола, было бы даже лучше.

Я ему говорил, что Аллах его наказывает за его звездное поведение: "У тебя моментов будет море, но ты не забьешь". Он ведь проверил судьбу в "Ростове", где у него было два-три момента и он забивал, была сумасшедшая реализация. Но для нападающего удача очень многое значит. Сердар в итоге и в сборной, и в клубе потерял место, пошли травмы. Вот этот непрофессионализм и проявился таким непростым сезоном. Только в матче с "Локомотивом" я увидел того Азмуна, который нам нужен», — цитирует Бердыева «БИЗНЕС Online».

«Думаю, на чемпионате мира он проявит себя. В дальнейшем он способен реализовать себя в топ-клубе. Я даже не сомневаюсь в этом, потому что знаю нападающих, которые там играют, знаю его возможности и мне есть, с чем сравнивать. Его ведь перепрыгнуть сложно, он довольно быстрый», — добавил специалист.