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    Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр»

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    Бастиан Швайнштайгер
    На фото:Бастиан Швайнштайгер
    «Чикаго Файр» на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с чемпионом мира-2014 в составе сборной Германии полузащитником Бастианом Швайнштайгером.

    Соглашение с 33-летним хавбеком рассчитано на сезон-2018.

    «Я рад продлить контракт с "Чикаго" и продолжить то, что мы начали в 2017 году. В прошлом году был особенный момент в моей карьере, но он получился не таким полным без выигранного трофея. Уверен, что мы сможем провести еще один незабываемый сезон», — сказал 33-летний футболист.

    Швайнштайгер перешел в «Чикаго Файр» из английского «Манчестер Юнайтед» в марте 2017 года и с тех пор провел за американскую команду 26 матчей, в которых забил три гола.

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