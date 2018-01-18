Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр»

«Чикаго Файр» на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с чемпионом мира-2014 в составе сборной Германии полузащитником

Соглашение с 33-летним хавбеком рассчитано на сезон-2018.

«Я рад продлить контракт с "Чикаго" и продолжить то, что мы начали в 2017 году. В прошлом году был особенный момент в моей карьере, но он получился не таким полным без выигранного трофея. Уверен, что мы сможем провести еще один незабываемый сезон», — сказал 33-летний футболист.

Швайнштайгер перешел в «Чикаго Файр» из английского «Манчестер Юнайтед» в марте 2017 года и с тех пор провел за американскую команду 26 матчей, в которых забил три гола.