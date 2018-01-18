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    «Ростов» сыграл вничью с «Политехникой» в первом матче Карпина

    Ростов Товарищеские матчи Футбол России
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    «Ростов»
    На фото:«Ростов»
    ФК «Ростов» сыграл вничью с румынским клубом «Политехника Яссы» (1:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.

    Единственный мяч в составе российского клуба забил до перерыва нападающий молодежной команды донского клуба Дмитрий Соловьев.

    Во втором тайме желто-синие по-прежнему владели инициативой, но румынам удалось сравнять счет. Самария пробил головой после навеса с фланга.

    Отметим, что эта встреча стала первой для команды под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

    Товарищеский матч
    «Ростов» – СКМ «Политехника Яссы» – 1:1 (1:0)
    Голы: Соловьев, 39 (0:1). Самария, 54 (1:1).«Ростов»: Абаев (Песьяков, 45), Макеев (Ингасон, 45), Гацкан (Плиев, 45), Байрамян (Сухомлинов, 45), Думбья (Калачев, 45), Вебер (Ионов, 45), Гулиев (Киреев, 45), Скопинцев (Чуперка, 45), Сигурдарсон (Зуев, 45), Шомуродов (Маер, 45), Соловьев (Дядюн, 45).
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