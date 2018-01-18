«Ростов» сыграл вничью с «Политехникой» в первом матче Карпина

сыграл вничью с румынским клубом(1:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.

Единственный мяч в составе российского клуба забил до перерыва нападающий молодежной команды донского клуба Дмитрий Соловьев.

Во втором тайме желто-синие по-прежнему владели инициативой, но румынам удалось сравнять счет. Самария пробил головой после навеса с фланга.

Отметим, что эта встреча стала первой для команды под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.