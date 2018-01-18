«Динамо» объявило о переходе Маркова

Нападающийперешел из «Тосно» в «Динамо», сообщает официальный сайт «бело-голубых».

Срок контракта с 23-летним игроком не разглашается.

В новой команде форвард будет играть под 7-м номером.

«"Динамо" приобрело молодого форварда, который в этом году в Премьер-лиге зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Евгений — четвертый бомбардир лиги, отлично играет на опережение и является одним из лучших в чемпионате по игре головой. Нам нужен был такой форвард. Очень рад, что переговоры прошли конструктивно и быстро, что позволит Евгению начать подготовку к возобновлению сезона с первого же сбора. Желаю ему быстрой адаптации в команде и, конечно же, очередных забитых мячей за новый клуб», — сказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

Марков выступал за «Тосно» с 2016 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 передачи.

Ранее он выступал за «Енисей» и «Зенит-2».