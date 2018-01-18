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    «Динамо» объявило о переходе Маркова

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    Евгений Марков
    На фото:Евгений Марков
    Нападающий Евгений Марков перешел из «Тосно» в «Динамо», сообщает официальный сайт «бело-голубых».

    Срок контракта с 23-летним игроком не разглашается.

    В новой команде форвард будет играть под 7-м номером.

    «"Динамо" приобрело молодого форварда, который в этом году в Премьер-лиге зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Евгений — четвертый бомбардир лиги, отлично играет на опережение и является одним из лучших в чемпионате по игре головой. Нам нужен был такой форвард. Очень рад, что переговоры прошли конструктивно и быстро, что позволит Евгению начать подготовку к возобновлению сезона с первого же сбора. Желаю ему быстрой адаптации в команде и, конечно же, очередных забитых мячей за новый клуб», — сказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

    Марков выступал за «Тосно» с 2016 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 передачи.

    Ранее он выступал за «Енисей» и «Зенит-2».

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