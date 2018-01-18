«Локомотив» заинтересован в возвращении Жемалетдинова

Президент «Локомотива»сообщил, что клуб заинтересован в переходе нападающего «Рубина». Функционер также добавил, что форварду «Казанки»может быть предложен новый контракт.

«Мы считаем Рифата интересным и сильным футболистом. Если в перспективе появится возможность продолжения его карьеры у нас, то нам это как минимум интересно. Думаю, сейчас много игроков "Рубина" вокруг себя имеют набор слухов о тех или иных вариантах развития карьеры. Обычно это случается, когда клуб испытывает трудности. Мы желаем "Рубину" разобраться с их проблемами, а спекулировать на эту тему не хотелось бы», – приводит ТАСС слова Геркуса.

«Сычев старается помочь команде решить поставленные перед ней задачи. У него контракт до конца сезона, как и у многих игроков "Казанки". Думаю, ближе к выполнению их задачи будем с ним разговаривать», — добавил функционер.

21-летний Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива», он выступал за «железнодорожников» до 2016 года. В текущем сезоне форвард провел 14 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.