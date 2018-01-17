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    «ПСЖ» — «Дижон»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    ПСЖ — Дижон (17.01.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Дижон Календарь Лиги 1
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    •  ПСЖ — Дижон23:00
    В 23:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «ПСЖ» — «Дижон».

    Последний матч между собой: «Дижон» — «ПСЖ» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «ПСЖ»).

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    Пропустит ли «ПСЖ»?«ПСЖ» — «Дижон». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу 17 января
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