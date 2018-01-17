Луис Адриано готов завершить карьеру в «Спартаке»

Нападающий «Спартака»сообщил, что не видит проблемы в том, чтобы завершить карьеру в московском клубе.

«Я благодарен всем тем, кто помог мне раскрыться в "Спартаке". Я счастлив тут находиться и приносить пользу команде. Те эмоции, которые я демонстрирую, показывают, что я играю за команду всем сердцем и отдаю ей всего себя.

Для себя я не вижу в этом (в завершении карьеры в "Спартаке". — Прим. ред.) проблемы. Меня тут хорошо принимают, я чувствую себя комфортно в Москве», — цитирует ТАСС Адриано.

Напомним, Адриано играет за «Спартак» с января 2017 года. За это время форвард принял участие в 34 матчах, забив 11 мячей и отдав 7 результативных передач. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до лета 2020 года.