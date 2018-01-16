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    Тарас Бурлак перешел в «Крылья Советов»

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    Тарас Бурлак
    На фото:Тарас Бурлак
    Защитник Тарас Бурлак, ранее выступавший за казанский «Рубин», подписал долгосрочное соглашение с футбольным клубом «Крылья Советов», сообщается на официальном сайте самарской команды.

    Тарас Бурлак подписал все необходимые бумаги и отправился вместе с командой на сборы в Турцию. В «Крыльях Советов» российский защитник будет играть под 90-м номером.

    Напомним, что Тарас Бурлак ранее выступал за «Крылья Советов» в 2015-2016 годах на правах аренды и провёл за самарскую команду 43 матча в различных турнирах, забив 1 гол. Последние полтора сезона Бурлак играл в казанском «Рубине».

    «Мы прекрасно знаем игровые и человеческие качества Тараса Бурлака, в Самаре он уже свой, провел за нашу команду очень достойные полтора сезона. И как только появилась возможность вернуть Тараса в „Крылья“, мы сразу ей воспользовались. Благодарим Тараса за выбор в нашу пользу, хотя у него были и другие предложения. Надеемся, что Тарас поможет нам и сейчас, в весенней части ФНЛ и Кубка России, станет одним из лидеров „Крыльев“», — передает пресс-служба.

    После 25 туров «Крылья Советов» занимают третье место в первенстве ФНЛ, имея в активе 51 очко и на пять баллов отставая от лидера – красноярского «Енисея».

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