Тарас Бурлак перешел в «Крылья Советов»

Защитник, ранее выступавший за казанский, подписал долгосрочное соглашение с футбольным клубом сообщается на официальном сайте самарской команды.

Тарас Бурлак подписал все необходимые бумаги и отправился вместе с командой на сборы в Турцию. В «Крыльях Советов» российский защитник будет играть под 90-м номером.

Напомним, что Тарас Бурлак ранее выступал за «Крылья Советов» в 2015-2016 годах на правах аренды и провёл за самарскую команду 43 матча в различных турнирах, забив 1 гол. Последние полтора сезона Бурлак играл в казанском «Рубине».

«Мы прекрасно знаем игровые и человеческие качества Тараса Бурлака, в Самаре он уже свой, провел за нашу команду очень достойные полтора сезона. И как только появилась возможность вернуть Тараса в „Крылья“, мы сразу ей воспользовались. Благодарим Тараса за выбор в нашу пользу, хотя у него были и другие предложения. Надеемся, что Тарас поможет нам и сейчас, в весенней части ФНЛ и Кубка России, станет одним из лидеров „Крыльев“», — передает пресс-служба.

После 25 туров «Крылья Советов» занимают третье место в первенстве ФНЛ, имея в активе 51 очко и на пять баллов отставая от лидера – красноярского «Енисея».