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    Билялетдинов: Есть предложения от клубов, но мешает российский паспорт

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    Динияр Билялетдинов
    На фото:Динияр Билялетдинов
    Российский полузащитник литовского «Тракая» Динияр Билялетдинов рассказал о возможностях продолжения карьеры.

    За «Тракай» Билялетдинов выступает с сентября 2017 года. Контракт россиянина с литовским клубом рассчитан до 2018 года.

    «Зимнее трансферное окно ещё открыто, так что нет гарантий, что я останусь в "Тракае".

    Скажу честно, у меня есть предложения, но препятствием является российский паспорт. Я везде легионер.

    Посмотрим, что произойдёт, не хочу гадать. Мне нравится в "Тракае", здесь отличная команда», — приводит слова Тракая официальный сайт клуба.

    В своей карьере 32-летний Билялетдинов защищал цвета «Чертаново», «Локомотива», «Спартака», «Эвертона», «Анжи», «Торпедо» и «Рубина».

    По данным transfermarkt, текущая трансферная стоимость футболиста составляет 8,55 миллиона евро.

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