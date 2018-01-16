Билялетдинов: Есть предложения от клубов, но мешает российский паспорт

Российский полузащитник литовского «Тракая»рассказал о возможностях продолжения карьеры.

За «Тракай» Билялетдинов выступает с сентября 2017 года. Контракт россиянина с литовским клубом рассчитан до 2018 года.

«Зимнее трансферное окно ещё открыто, так что нет гарантий, что я останусь в "Тракае".

Скажу честно, у меня есть предложения, но препятствием является российский паспорт. Я везде легионер.

Посмотрим, что произойдёт, не хочу гадать. Мне нравится в "Тракае", здесь отличная команда», — приводит слова Тракая официальный сайт клуба.

В своей карьере 32-летний Билялетдинов защищал цвета «Чертаново», «Локомотива», «Спартака», «Эвертона», «Анжи», «Торпедо» и «Рубина».

По данным transfermarkt, текущая трансферная стоимость футболиста составляет 8,55 миллиона евро.