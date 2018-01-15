«Сантос»: «Спартак» — единственный клуб, проявляющий предметный интерес к Вериссимо

Ранее агент игрока обороны Апаресиду Инасиу рассказал, что 15 января он обсудит с президентом клуба возможный трансфер его клиента.
По данным бразильских СМИ, клуб не намерен продавать 22-летнего игрока меньше, чем за 10 миллионов евро.
«На сегодняшний день могу сказать, что "Сантос" продолжает переговоры со "Спартаком" относительно трансфера Вериссимо.
В данный момент московский клуб является единственным, кто проявляет предметный интерес и ведет переговоры по трансферу.
Также сегодня было сделано предложение, которое совет директоров рассмотрит в ближайшие два дня и проведет еще один раунд переговоров, по итогам которых будет видна дальнейшая ситуация вокруг перехода футболиста.
Сегодня мы провели встречу с агентом игрока, на которой выслушали пожелания представителя футболиста.
Я уже говорил, что игрок готовится к встрече с "Линенсе" и попросил доводить до него только ключевые сведения относительно его дальнейшей судьбы», — цитирует ТАСС Виту.
Отметим, что действующий контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до лета 2022 года.
В 2017 году защитник принял участие в 34 матчах чемпионата Бразилии, в которых не отметился результативными действиями и получил девять желтых карточек.