«Сантос»: «Спартак» — единственный клуб, проявляющий предметный интерес к Вериссимо

Член совета директоров «Сантоса»сказал, что» является единственным клубом, проявляющим интерес к защитнику команды

Ранее агент игрока обороны Апаресиду Инасиу рассказал, что 15 января он обсудит с президентом клуба возможный трансфер его клиента.

По данным бразильских СМИ, клуб не намерен продавать 22-летнего игрока меньше, чем за 10 миллионов евро.

«На сегодняшний день могу сказать, что "Сантос" продолжает переговоры со "Спартаком" относительно трансфера Вериссимо.

В данный момент московский клуб является единственным, кто проявляет предметный интерес и ведет переговоры по трансферу.

Также сегодня было сделано предложение, которое совет директоров рассмотрит в ближайшие два дня и проведет еще один раунд переговоров, по итогам которых будет видна дальнейшая ситуация вокруг перехода футболиста.

Сегодня мы провели встречу с агентом игрока, на которой выслушали пожелания представителя футболиста.

Я уже говорил, что игрок готовится к встрече с "Линенсе" и попросил доводить до него только ключевые сведения относительно его дальнейшей судьбы», — цитирует ТАСС Виту.

Отметим, что действующий контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до лета 2022 года.

В 2017 году защитник принял участие в 34 матчах чемпионата Бразилии, в которых не отметился результативными действиями и получил девять желтых карточек.